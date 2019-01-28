Более 2 тыс. специалистов подготовят ВДВ для спецподразделений Минобороны
Москва, 28 января, 2019, 08:53 — ИА Регнум. Воздушно-десантные войска (ВДВ) подготовят более 2000 специалистов для специальных подразделений Министерства обороны России, сообщается на сайте военного ведомства.
Специалистов, применяющих парашютные системы специального назначения (ПССН) «Арбалет» (прыжки с задержкой раскрытия основного купола), планируется подготовить к концу 2019 года.
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Военнослужащие в период подготовки осуществят более 10 тыс. прыжков с парашютом с высот до 4 тыс. метров, а «высотники» — с высот до 8 тыс. метров.
После подготовки спецподразделения будут выполнять сложнейшие задачи Минобороны РФ.
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Как сообщало ИА REGNUM, Воздушно-десантные войска России (ВДВ) создают специальное подразделение — научно-производственную роту, где будут разрабатываться прорывные технологии.
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