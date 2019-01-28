Нагоя, Япония, 28 января, 2019, 08:10 — ИА Регнум. Перспективы выпуска более мощных версий серийных моделей Lexus оценивают специалисты спортивного подразделения компании, сообщает 28 января издание CarsWeek со ссылкой на вице-президента по планированию продуктов и стратегии компании Lexus Купера Эриксена.

Лексус

По его словам, в подразделении выясняют, является ли аспект мощности на дороге более важным для Lexus, чем внедорожные характеристики, чтобы инвестировать в него.

Эриксен добавил, что создание кроссовера или внедорожника с шильдиком «F» давно обсуждается в кругах компании. В частности, речь идёт о том, что более мощными двигателями могут оснастить модели Lexus GX и LX с кузовом на раме. Они обладают универсальными возможностями, которые позволят спортивному подразделению компании создать высокопроизводительную внедорожную машину.

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