Москва, 28 января, 2019, 07:59 — ИА Регнум. Разрешить свободный оборот «деперсонализированных» данных на рынке России предложил Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), представители которого подготовили проект изменений в закон «Об информации». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

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Авторы проекта считают, что инициатива позволит жителям страны заработать до 60 тысяч рублей в год, продавая эти данные.

Речь идет о том, что граждане смогут предлагать за вознаграждение информацию о себе бизнесу. Так, если житель страны даст согласие на обработку данных, то бизнес будет отчислять в его пользу процент от сделки.

Специалисты фонда считают, что это изменение принесет «в казну несколько миллиардов рублей» за счет налогов, а также позволит дополнительно зарабатывать жителям страны. Кроме того, бизнес получит инструмент легального обмена пользовательскими данными, что ускорит рост этого рынка.