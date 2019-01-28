Москва, 28 января, 2019, 07:53 — ИА Регнум. Взрослые дети от 18 лет и старше должны жить самостоятельной жизнью отдельно от родителей. Так считает большинство жителей России (62%). Таковы данные опроса, проведенного «Левада-Центром».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жилье

По мнению 65% респондентов, жизнь отдельно от родителей научит повзрослевших детей отвечать за свои поступки. Поможет раньше стать независимыми, включиться в трудовую жизнь (31%).

Около трети граждан (30%) не хотят отпускать детей от себя и предпочитают жить с ними вместе. По их мнению, дети 18−25 лет не готовы к взрослой жизни — не имеют жилья, навыков ведения хозяйства и могут пойти по неправильному пути».

Опрос проведен 22−28 ноября 2018 года по репрезентативной выборке городского и сельского населения. Опрошены 1600 граждан РФ в возрасте от 18 лет и старше.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, в России молодые люди хотят купить собственную квартиру только после 27 лет. В этом же возрасте у них появляются накопления, достаточные для внесения первого взноса по ипотеке.

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