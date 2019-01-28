Киев, 28 января, 2019, 07:25 — ИА Регнум. Действия Международного валютного фонда (МВФ) по отношению к Украине выглядят как действия захватчика, превращающего страну в сырьевой придаток Запада. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Вадим Рабинович.

President.gov.ua Пётр Порошенко и Кристин Лагард

По словам нардепа, идти на поводу требований МВФ означает ущемлять национальную безопасность государства, поскольку Украина не сможет выплатить предоставленные фондом кредиты.

«Всё, что хочет МВФ, в принципе действует как захватническая организация, которая пытается сделать у нас сырьевой участок», — подчеркнул Рабинович.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января сопредседатель парламентской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что Украина стала «кредитным наркоманом» МВФ, а каждый украинец уже должен фонду $2 тыс.

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