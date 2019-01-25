Каждый украинец уже должен МВФ почти $2000 — депутат

Киев, , 18:04 — REGNUM Украина стала «кредитным наркоманом» международного валютного фонда. Из-за финансовой политики правительства каждый украинец должен МВФ $2 тыс. Об этом 25 января заявил сопредседатель парламентской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

«Кредитная наркомания, поразившая нынешнюю власть, будет пресечена, а после выборов — будет пересмотрена программа сотрудничества с МВФ, с учетом реальных интересов Украины и её граждан… Под занавес своего правления режим оставляет страну с рекордными долгами в 2 триллиона гривен. Уже в текущем году почти треть бюджета Украина вынуждена будет отдать на обслуживание внешнего долга. Но хуже всего, что у нынешнего режима нет никаких рецептов как вывести страну из кризиса. Вместо этого — очередные поиски новых кредитов, загоняющих страну в кредитное рабство. Сегодня каждый украинец уже должен Международному валютному фонду почти 2 тыс. долларов», — сказал Бойко.

Он обещает пересмотреть программу сотрудничества с МВФ и снизить тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

«Украина должна стать самостоятельным игроком на международной арене, а не быть марионеткой в руках международных кредиторов. Программа сотрудничества с МВФ будет пересмотрена таким образом, чтобы учитывались интересы страны и украинских граждан. Мы не допустим, чтобы люди страдали от тарифного геноцида ради очередного транша. После пересмотра условий следующими задачами будет снижение цены на газ и введение моратория на повышение тарифов», — обещает Бойко.

Как сообщалось, 21 декабря пресс-служба Нацбанка Украины сообщила о получении Киевом 1,4 млрд долл. первого транша по новой программе сотрудничества с МВФ на условиях программы Stand-By Arrangement (SBA), которую Совет директоров МВФ принял 18 декабря 2018 года.

Новая программа SBA предусматривает предоставление Украине финансирования на общую сумму 2,8 млрд специальных прав заимствований (около 3,9 млрд долл. США) на протяжении 14 месяцев. Она сосредоточится, в частности, на продолжении фискальной консолидации и снижении уровня инфляции с сохранением гибкого обменного курса, а также укреплении финансового сектора и ряде структурных реформ в сфере налогового администрирования, приватизации и государственного управления.

Напомним, с 1 ноября 2018 года правительство Украины по требованию МВФ подняло цены на газ для населения до 8500 грн (306 долл.) за 1 тыс. кубометров. С 1 января 2019 года правительство повысило тарифы на отопление и горячую воду.