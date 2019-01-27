Москва, 27 января, 2019, 17:41 — ИА Регнум. То, что США вмешиваются во внутренние дела Венесуэлы, «даже никто не скрывает». Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выбор народа. Венесуэла

По словам представителя Кремля, прямое вмешательство Вашингтона во внутренние дела Каракаса представляет наиболее серьезную опасность для страны.

Песков добавил, представители США настолько «молниеносно» признали спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо новым главой страны, что прорисовывается «прописанная на бумаге и согласованная» последовательность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 января 2019 г. спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя новым президентом страны. Чуть позже власти США, Канады, Колумбии, Бразилии, Аргентины и ряда других стран признали политика главой государства.

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