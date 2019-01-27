Каракас, 27 января, 2019, 08:33 — ИА Регнум. Законный президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что уход государственного секретаря США Майка Помпео с заседания Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, созванного по американской инициативе для обсуждения ситуации в Боливарианской республике, является «победой» Каракаса. Об этом Мадуро заявил накануне, 26 января, в ходе встречи с молодежью.

Мадуро официальное

«Прошу громкие аплодисменты для главы МИД Хорхе Арреазы, мы победили в ООН, великая победа с поддержкой большинства стран Совбеза ООН. Майк Помпео ушёл с заседания», — сказал Мадуро во время встречи с венесуэльской молодежью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 января США созвали заседание Совбеза ООН по ситуации в Венесуэле. США на заседании представлял государственный секретарь Майк Помпео. Он заявил, что у Венесуэлы теперь новый лидер — спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо и мир должен его поддержать. Также Помпео призвал страны ООН отключить «режим Мадуро» от международных финансовых систем.

После заявления Помпео выступал российский постпред в ООН Василий Небензя, который обрушился с критикой на США и страны Запада, которые самым грубым образом вмешиваются во внутренние дела Венесуэлы.

Помпео дослушал выступление Небензи, а затем покинул зал заседаний, хотя должны были выступать представители других стран, в частности Венесуэлы.

Мадуро считает, что Венесуэла в ходе заседания СБ ООН энергично и чётко выразила свою правду перед миром.

Напомним, на этой же встрече Мадуро заявил, что американские дипломаты уже покинули посольство США в Каракасе.