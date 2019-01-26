«Миллуол» сенсационно выбил «Эвертон» из Кубка Англии
Лондон, 26 января, 2019, 22:29 — ИА Регнум. 26 января между коллективами «Миллуол» и «Эвертон» на стадионе «The Den» был разыгран матч 4-го раунда Кубка Англии. Противостояние завершилось волевой победой хозяев — 3:2.
На 43-й минуте Ришарлисон открыл счет, замкнув передачу Андре Гомеша — 0:1. В конце тайма Ли Грегори отличился забитым мячом — 1:1. На экваторе второго тайма форвард сборной Турции Дженк Тосун вновь вывел «ирисок» вперед — 1:2. Через 3 минуты Джейк Купер восстановил равновесие — 2:2. В компенсированное время Уоллас впервые вывел хозяев вперед — 3:2.
Статистика матча («Миллуол"/"Эвертон»)
Удары 7/6
Удары в створ ворот 4/2
Процент владения мячом 35%/65%
Нарушения правил 9/11
Поданные угловые 1/3
На два гола «Эвертона» за авторством Ришарлисона и Дженка Тосуна на 43-й и 72-й минутах соответственно «Миллуол» смог ответить тремя забитыми мячами Ли Грегори (72), Джейка Купера (75) и Муррая Уолласа (90+5).
Стартовые составы команд на матч:
«Миллуол»: Арчер, Хатчинсон, Купер, Ромео, Уоллас, Уильямс, Фергюсон, Таниклайфф, Леонард, Грегори, О’брайан.
«Эвертон»: Пикфорд, Кин, Динь, Мина, Коулман, Гомеш, Гейе, Сигурдссон, Лукман, Ришарлисон, Калверт-Льюин.
Главный арбитр матча: Майкл Оливер.
Желтые карточки: Уоллас — 68, Тосун — 76, Гейе — 76.
Голы: Ришарлисон 43 — 0:1, Грегори 45 — 1:1, Тосун 72 — 1:2, Купер 75 — 2:2, Уоллас 90+5 — 3:2.