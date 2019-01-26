Лондон, 26 января, 2019, 22:29 — ИА Регнум. 26 января между коллективами «Миллуол» и «Эвертон» на стадионе «The Den» был разыгран матч 4-го раунда Кубка Англии. Противостояние завершилось волевой победой хозяев — 3:2.

Joshjdss Стадион «The Den»

На 43-й минуте Ришарлисон открыл счет, замкнув передачу Андре Гомеша — 0:1. В конце тайма Ли Грегори отличился забитым мячом — 1:1. На экваторе второго тайма форвард сборной Турции Дженк Тосун вновь вывел «ирисок» вперед — 1:2. Через 3 минуты Джейк Купер восстановил равновесие — 2:2. В компенсированное время Уоллас впервые вывел хозяев вперед — 3:2.

Статистика матча («Миллуол"/"Эвертон»)

Удары 7/6

Удары в створ ворот 4/2

Процент владения мячом 35%/65%

Нарушения правил 9/11

Поданные угловые 1/3

На два гола «Эвертона» за авторством Ришарлисона и Дженка Тосуна на 43-й и 72-й минутах соответственно «Миллуол» смог ответить тремя забитыми мячами Ли Грегори (72), Джейка Купера (75) и Муррая Уолласа (90+5).

Стартовые составы команд на матч:

«Миллуол»: Арчер, Хатчинсон, Купер, Ромео, Уоллас, Уильямс, Фергюсон, Таниклайфф, Леонард, Грегори, О’брайан.

«Эвертон»: Пикфорд, Кин, Динь, Мина, Коулман, Гомеш, Гейе, Сигурдссон, Лукман, Ришарлисон, Калверт-Льюин.

Главный арбитр матча: Майкл Оливер.

Желтые карточки: Уоллас — 68, Тосун — 76, Гейе — 76.

Голы: Ришарлисон 43 — 0:1, Грегори 45 — 1:1, Тосун 72 — 1:2, Купер 75 — 2:2, Уоллас 90+5 — 3:2.