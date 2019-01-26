Ленинградская область, 26 января, 2019, 21:32 — ИА Регнум. В Ломоносовском районе Ленинградской области в субботу, 26 января прошла военно-историческая реконструкция, посвященная 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. На ней побывал корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Немецкий автоматчик

Несколько сотен участников военно-исторических клубов из России и ближнего зарубежья воссоздали бой во время наступательной операции советских войск «Январский гром», которая проходила в январе 1944 года против 18-й немецкой армии, осаждавшей Ленинград. Именно ее успех означал конец вражеской блокады.

Дарья Драй ИА REGNUM Возложение цветов у мемориала «Январский гром»

Дарья Драй ИА REGNUM Юнармейцы у мемориала «Январский гром»

Перед началом реконструкции состоялась торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к мемориалу «Январский гром» в деревне Порожки. В нем приняли участие представители властей Леноббласти, военнослужащие, юнармейцы, реконструкторы.

Дарья Драй ИА REGNUM Торжественно-траурная церемония у мемориала «Январский гром»

Дарья Драй ИА REGNUM Губернатор Александр Дрозденко

«Прорыв блокады и полное освобождение Ленинграда — святые даты для жителей области. Я благодарен всем, кто сегодня создаёт новые музеи, организует такие реконструкции, ведёт поисковую работу и сохраняет память народного подвига, нашей Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне», — заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители реконструкции

Посмотреть на реконструкцию приехали до 20 тыс. зрителей — из Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Москвы и других регионов России. Для них расчистили большую площадку, поставили полевые кухни и биотуалеты.

Дарья Драй ИА REGNUM Выдвижение советских войск

Перед началом мероприятия зрителям представили военную технику, артиллерийские орудия, стрелковое оружие времен Великой Отечественной войны, отреставрированное руками участников военно-исторических клубов.

Дарья Драй ИА REGNUM Бой за Ленинград

В ходе самой реконструкции была воссоздана внезапная атака советских войск на позиции группировки противника, немецкая контратака, ее подавление и новое наступление советских солдат, окончившееся разгромом врага.

Дарья Драй ИА REGNUM Немецкий танк

Дарья Драй ИА REGNUM Контратака немецких солдат

Дарья Драй ИА REGNUM Советский солдат идет в атаку

Дарья Драй ИА REGNUM Боевые действия

Отметим, что реконструкция была организована именно там, где происходил ставший ее прообразом бой, что далеко не всегда удается совместить во время подобных мероприятий. В центре боевых действий оказался мост, по которому в прорыв пошли советские танки.

Дарья Драй ИА REGNUM Советский автоматчик

Дарья Драй ИА REGNUM Наступающие советские солдаты

Дарья Драй ИА REGNUM Советский офицер в бою

Активисты задействовали около 20 единиц гусеничной и колесной техники и орудий, в том числе советские легкие танки Т-70 и Т-60, немецкие танки Panzer III и Luchs, 15 различных артиллерийских орудий.

Дарья Драй ИА REGNUM Танк

Дарья Драй ИА REGNUM Немецкое орудие

Вокруг «поля боя» были развернуты лагеря участников реконструкции, играющих роли советских и немецких солдат. Там посетители мероприятия могли познакомиться с техникой и вооружением, средствами связи и амуницией солдат.

Дарья Драй ИА REGNUM Рукопашный бой

Дарья Драй ИА REGNUM Победа советских войск

В результате операции «Январский гром» (Красносельско-Ропшинская операция) войска Ленинградского фронта уничтожили петергофско-стрельнинскую группировку противника, отбросили врага на 60−100 км от Ленинграда, освободили Красное Село, Ропшу, Гатчину, Пушкин, Павловск и вместе с войсками Волховского фронта полностью освободили Ленинград от вражеской блокады.