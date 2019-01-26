Москва, 26 января, 2019, 16:03 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала ультиматум властей Франции, Испании и Германии в адрес законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Соответствующее заявление она опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook.

Hugoshi Николас Мадуро

Как сообщало ИА REGNUM, власти Германии, Франции и Испании потребовали от законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро в течение ближайших восьми дней объявить в стране досрочные выборы, в противном случае ключевые страны Евросоюза грозят признать спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо президентом Боливарианской Республики.

Захарова обратила внимание, что заявления властей Германии, Франции и Испании совершенно идентичны и даже сделаны в одно и то же время.

«Заявления делаются не только идентичные, но даже в одно и то же время», — пишет дипломат.