Москва, 26 января, 2019, 15:22 — ИА Регнум. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации составило рейтинг субъектов Федерации с самым грязным воздухом. Об этом сегодня, 26 января, сообщает телеканал RT.

Цитата из м/ф «Это совсем не про то». реж Александр Федулов. 1984. СССР Загрязненный воздух

По данным Минприроды, самый грязный воздух — в Забайкальском крае. Затем следует Хакасия, Мурманская область и Красноярский край. Потом идет Ленинградская область, Москва, Сахалинская, Кемеровская, Волгоградская и Свердловская области.

Рейтинг составлен на основании исследования проб атмосферного воздуха в регионах России, отбор которых проводился в 2017 году. Исследователи фиксировали долю проб атмосферного воздуха, загрязняющие вещества в которых превысили уровень 5 ПДКсс (среднесуточная предельно допустимая концентрация).

Стоит отметить, что летом 2018 года Роспотребнадзор составил свой рейтинг регионов России с наиболее грязным воздухом. Тогда регионом с самым грязным воздухом была названа Бурятия.