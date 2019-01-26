Москва, 26 января, 2019, 14:32 — ИА Регнум. Снегопады и перепады температур создадут для жителей Москвы серьёзные испытания, сообщил 26 января мэр столицы Сергей Собянин на странице в Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снегоуборочная техника вывозит снег

«Сегодняшний и ближайшие дни будут серьезным испытанием для города. Перепад температур — до плюсовых значений. Сильные снегопады накроют Москву. Коммунальные службы будут работать в усиленном режиме», — заявил Собянин.

Ранее вице-мэр Москвы Пётр Бирюков проинформировал о полной готовности городских служб перед непогодой. Он рассказал, что в дни сильных осадков круглосуточное дежурство будут нести 9 тысяч единиц специализированной техники, будут работать стационарные и мобильные снегоплавильные машины.

Как сообщало ИА REGNUM, обильные снегопады в Москве будут идти до утра понедельника 28 января.