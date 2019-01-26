Пекин, 26 января, 2019, 12:21 — ИА Регнум. Объём продаж смартфонов Honor, производимых китайской компанией Huawei, на международном рынке за год вырос на 170%. Об этом сообщает GizmoChina.

(сс) Maurizio Pesce Follow Смартфон Honor

Honor является суббрендом компании Huawei, под которым выпускаются смартфоны низкого и среднего ценового сегмента. 25 января исполнительный директор Huawei Юй Чэндун сообщил на конференции в Пекине, что продажи смартфонов Honor на рынках за пределами Китая по итогам 2018 года выросли на 170%. Он отметил, что смартфоны Honor стали вторым по продажам на российском рынке. Также хорошие показатели отмечаются в Индии, Франции, Германии и Великобритании.

Отметим, рост поставок устройств среднего ценового сегмента происходит на фоне общего снижения продаж смартфонов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе СМИ сообщили, что американская компания Apple планирует сократить производство смартфонов iPhone новых моделей на 10%. Ожидается, что общее число iPhone, произведённых в первом квартале 2019 года, составит 40−43 млн устройств, тогда как ранее планировалось производство 47−48 млн.