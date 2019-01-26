Нью-Дели, 26 января, 2019, 19:50 — ИА Регнум. Накануне всеобщих парламентских выборов региональная партия индийского штата Махараштра «Бхарипа бахуджан махасангх» (ББМ) выдвинула ультиматум Рахулу Ганди, лидеру оппозиционного «Индийского национального конгресса» (ИНК). Об этом сообщило индийское новостное издание «Патрика».

Sidheeq Рахул Ганди

Глава ББМ Пракаш Амбедкар дал руководству ИНК время до 30 января определить, согласны ли они в случае заключения союза отдать партии «Бхарипа бахуджан махасангх» четверть мест штата Махараштра в нижней палате парламента Индии. Лидер ББМ подчеркнул, что все кандидаты от его партии будут представлять местные этнические и религиозные меньшинства. Тем не менее Пракаш Амбедкар позволит ИНК самостоятельно решить, какими именно избирательными округами партия может пожертвовать. При невыполнении указанных условий «Бхарипа бахуджан махасангх» выступит против «Индийского национального конгресса» на грядущих всеобщих парламентских выборах.

«Бхарипа бахуджан махасангх» является региональной партией, влияние которой ограничено штатом Махараштра. В настоящее время позиции ББМ слабы: по итогам прошлых местных выборов партия направила в местное законодательное собрание всего одного представителя. Напомним, что Махараштра представлена в нижней палате парламента Индии 48 депутатами. Всеобщие парламентские выборы пройдут в Индии в апреле-мае 2019 года.