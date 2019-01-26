Вашингтон, 26 января, 2019, 09:26 — ИА Регнум. «Секретный план» по захвату власти в Венесуэле оппозицией был запущен после того, как спикеру Национальной ассамблеи Хуану Гуайдо позвонил вице-президент США Майк Пенс и пообещал, что в случае, если Гуайдо объявит себя президентом Боливарианской республики, то он получит поддержку со стороны американских властей. Об этом сегодня, 26 января, пишет центральная американская газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Gage Skidmore Майк Пенс

В ночь на 23 января Пенс позвонил Гуайдо и пообещал ему всестороннюю поддержку США, если спикер Национальной ассамблеи сошлется на положения Конституции Венесуэлы и объявит себя исполняющим обязанности президента, перехватив тем самым бразды правления у законного главы государства Николаса Мадуро.

По данным издания, этот ночной звонок Пенса привел в действие «секретный план», который разрабатывался в последние месяцы американскими властями с задействованием венесуэльской оппозиции и союзников Вашингтона.

Сразу после этого звонка Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы, а президент США Дональд Трамп тут же признал Гуайдо в качестве единственного президента Венесуэлы. Затем аналогичное признание сделали власти Канады, Бразилии, Аргентины, Колумбии, Чили и Перу. При этом многие высокопоставленные чиновники высказали озабоченность относительно реализации данного весьма рискованного плана, так как американские дипломаты в Каракасе оказались под угрозой.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что перед тем, как начать государственный переворот в Венесуэле, Гуайдо совершил несколько тайных зарубежных поездок. Он побывал в Вашингтоне, в Колумбии и Бразилии. Гайдо проинформировал власти этих стран о своей стратегии массовых уличных демонстраций в Венесуэле. При этом, чтобы покинуть Венесуэлу, Гуайдо пришлось тайно пробираться через границу в Колумбию, так как власти не позволили бы ему легально покинуть страну.