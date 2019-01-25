Вашингтон, 25 января, 2019, 23:15 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп не исключил нового шатдауна после 15 февраля в случае, если между республиканцами и демократами не будет достигнуто компромисса по вопросу обеспечения безопасности на границе с Мексикой. Об этом он заявил 25 января на пресс-конференции в Вашингтоне.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Стена

«Если у нас не будет честной договоренности с Конгрессом, правительство закроется вновь с 15 февраля, либо я использую полномочия, предусмотренные законами и конституцией США, чтобы отреагировать на эту чрезвычайную ситуацию», — заявил глава Белого дома.

Трамп подчеркнул, что конгрессменам должно быть «предельно ясно», что у Соединённых Штатов «нет другого выбора, кроме строительства мощной стены или стального барьера» на южной границе.

Чуть ранее Дональд Трамп сообщил о намерении подписать законопроект о финансировании на три недели работы федерального правительства и государственных учреждений, которая оказалась приостановлена в конце декабря из-за бюджетного кризиса.

Напомним, что американский лидер отказался подписывать бюджет на новый финансовый год из-за нежелания представителей Демократической партии предусмотреть в нём средства на строительство стены вдоль границы с Мексикой.