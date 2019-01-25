Каракас, 25 января, 2019, 21:59 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе пресс-конференции 25 января рассказал о встрече со спикером Национальной ассамблеи Хуаном Гуайдо, состоявшейся у него за день до того, как оппозиционный лидер объявил себя главой республики.

Carlos Rodríguez Николас Мадуро

По словам Мадуро, сообщение о желании представителей оппозиции провести переговоры поступило к нему 22 января около трёх часов ночи. Встреча состоялась в одном из отелей Каракаса.

Как отметил президент, Гуайдо был одет в чёрное худи, а на голове его была кепка. При этом свой неформальный вид он объяснил желанием скрыть своё пребывание на мероприятии.

Подробностей о содержании переговоров Николас Мадуро раскрывать не стал, однако отметил, что беседа продолжалась очень долго, и всё, что говорил его собеседник, «было неправдой».

Тем не менее президент положительно оценил сам факт того, что встреча состоялась, и подчеркнул необходимость сохранения каналов для коммуникации.

«Должен ли я лично ходить на встречу с человеком, который одет в худи и хочет встретиться в три утра? Я буду готов идти — сегодня, завтра и всегда. Если мне понадобится явиться на встречу без одежды, приехать на мотоцикле, идти по улице босиком — я готов встретиться с этим человеком. Я сделаю это, потому что я — демократ, я — человек слова», — завил Мадуро.

Напомним, на оппозиционном митинге в Каракасе 23 января Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Поддержку ему сразу же выразили США, Европейский союз и ряд латиноамериканских стран.

В МИД России сегодня заявили, что Москва готова выступить посредником в переговорах между официальными властями и оппозицией Венесуэлы, если подобные усилия будут востребованы.