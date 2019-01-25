Ростов-на-Дону, 25 января, 2019, 15:45 — ИА Регнум. Серия акций протеста перевозчиков накрыла юг России. Новый крупный конфликт связан с низким тарифом на перевозку зерна. Акции прошли в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях.

Александр Дейнека. Уборка поля серпом и комбайном. 1930

Автовладельцы, требующие пересмотра тарифов в сторону увеличения, уже саботируют отгрузки около 4% месячных поставок зерна, о проблемах сообщили несколько крупных экспортеров. По информации издания «Коммерсант», ситуацию могло спровоцировать усиление контроля за грузовиками, работающими с перегрузом.

Информацию об акциях протеста подтвердили президент ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин, координатор проектов ассоциации «Дальнобойщик» Валерий Войтко, руководитель ростовского отделения «Грузавтотранса» Александр Типикин.

О критической ситуации с перевозкой зерна «Грузавтотранс» указано в письменных обращениях на имя президента РФ Владимира Путина, премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, главы Министерства сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева и главы Минтранса РФ Евгения Дитриха.

Владельцы грузов вынуждены превышать допустимый вес груза в два-три раза для того, чтобы минимизировать расходы на содержание транспорта и топливо. В настоящее время водители получают 1,43 тыс. рублей на тонну зерна при логистическом плече в 550 км, тогда как минимально приемлемый размер тарифа должен быть на уровне 1,75 тыс. рублей на тонну, уточнили Типикин.

СЕО Smartseeds (IT-платформа для автоматизации перевозок сельскохозяйственных грузов) Кирилл Подольский предположил, что масштабы забастовки перевозчиков будут нарастать, несмотря на низкую сезонную активность, что означает серьезные убытки для всех участников рынка.

В Минсельхозе заявляют, что на сегодняшний день рассматриваются возможные меры, реализация которых будет способствовать выходу из сложившейся ситуации.