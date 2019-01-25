Москва, 25 января, 2019, 13:53 — ИА Регнум. По данным Банка России, в прошедшем 2018 году чистый отток капитала из страны составил $67,5 млрд против $25,2 млрд в 2017 году, показав прирост в 2,7 раза. Инвестиционный пессимизм на российском рынке был вызван ростом геополитической напряженности вокруг России: с началом 2018 года Минфин США опубликовал «кремлевский список» крупных российских чиновников и предпринимателей, чтобы уже в апреле ввести санкции против этих лиц и их бизнеса, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик компании «ФинИст» Геннадий Попов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Затем американские законодатели внесли в Конгресс США законопроект о новых антироссийских «адских» санкциях, которые позднее Госдеп наполнил дополнительными ограничениями. «Масла в огонь» добавил низкий темп роста российской экономики и значительное снижение нефтяных цен эталонной марки Brent. Вместе с тем в комментариях ЦБ отмечается, что доля нерезидентов в оттоке средств из российских ОФЗ и евробондов по итогам прошлого года составила 5,2 миллиарда долларов или 7,7%,

«В последние годы большая часть вывезенных из России денег принадлежала к банковской сфере, которую Центробанк периодически «дотировал» значительными вливаниями на докапитализацию. Та же последняя официальная статистика отражает рост исхода денежных средств не только в связи с погашением валютного долга, а и с банальным выводом капиталов. В 2018 году чистое погашение долга составило менее 50% общего вывоза капитала — порядка $32 млрд», — пояснил эксперт.

Часто сообщения об оттоке капитала воспринимаются как свидетельство неких проблем в экономике, хотя на самом деле причины этого явления могут быть намного шире. В своем выступлении на заседании Госдумы в октябре 2018 года, глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина предложила официальную трактовку понятия оттока капитала. «Мы под вывозом капитала часто имеем разные вещи в виду. Потому что и покупка населением валюты, и то, что наши компании держат деньги в долларах в наших же банках, статистически считается как вывоз капитала. Мы всегда боролись с незаконным вывозом капитала, и он существенно уменьшился. В разы уменьшился в нашей экономике», — сказала глава ЦБ РФ.

По мнению эксперт, в одном ряду с банковской сферой и, пожалуй, с не меньшим весом стоит корпоративный капитал в виде покупки зарубежных активов, возврата заемных (часто внутрикорпоративных) средств и кредитов. К числу важных причин, влияющих на вывоз капитала из современной России можно отнести нашу вовлеченность в общемировую глобализацию и интернационализацию, выраженную в «безграничном» росте электронной коммерции и нарастающих объемах приграничной торговли на западе и особенно на востоке страны, не говоря уже о развитии туризма с соответствующим спросом на валюту.

«Однако «вне конкуренции» и, надо отметить не от хорошей жизни, находятся российские компании из американского санкционного списка, получившие на законодательном уровне право не возвращать валютную выручку в страну. Сейчас, согласно закону № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», Федеральная налоговая служба РФ по согласованию с Минфином составляет список резидентов, которым разрешено не репатриировать средства. Видимо, в целях наведения порядка и повышения дисциплины участников, депутаты предложили расширить перечень надзорных органов за счет включения Банка России. Соответствующий законопроект № 632 702−7 О внесении изменения в статью 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» был зарегистрирован в Госдуме, не далее, как вчера, 24 января», — отметил Попов.

Обращает на себя мотивация этого решения, выраженная в пояснительной записке к законопроекту: «В целях исключения негативного влияния на финансовый рынок и стабильность внутреннего валютного рынка законопроектом предлагается наделить Банк России полномочиями по согласованию указанного перечня». Руководство ЦБ РФ отреагировало снижением своего раннего прогноза оттока капитала из России в 2019 году, указывая на пересмотр сальдо финансового счета до $20 млрд по сравнению с $25 млрд в октябре, что соответствует ожиданиям властей, но вряд ли отражает позицию экспертного сообщества.

«Большинство специалистов настроены на ужесточение антироссийских санкций в 2019 году, а также на рост геополитических и военных рисков, связанных в первую очередь с Сирией и Украиной, и теперь уже с Венесуэлой, которые способны увеличить отток капитала из России в размере 2−5 трлн рублей», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Центробанка России, чистый вывоз капитала из России частным сектором в 2018 году составил $67,5 млрд.

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