Тирана, 25 января, 2019, 15:47 — ИА Регнум. 24 января состоялась встреча министра европейской интеграции Косово Дураты Ходжа с Марией Капитанович, послом Хорватии в частично признанной республике. Темой встречи стали отношения между двумя государствами и сотрудничество в сфере евроинтеграции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

Как передает албанское новостное агентство Telegrafi, Ходжа заявила, что Хорватия является важной союзницей Косово, поддержка которой очень важна для республики в связи с ее планами по вступлению в Европейский Союз. Хорватия делится с Косово своим опытом пребывания в ЕС и оказывает поддержку при проведении реформ. С 2013 года Хорватия является страной — членом ЕС.

Капитанович заявила, что представители Хорватии в Еврокомиссии будут способствовать продвижению достижений Косово в процессе интеграции, а также будут способствовать либерализации визового режима с ЕС для Косово.