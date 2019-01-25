Москва, 25 января, 2019, 12:28 — ИА Регнум. Возможное введение в России платной регистрации всех устройств, имеющих выход в интернет по международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI), не является свидетельством новой волны поборов, полагает завкафедрой Российского государственного социального университета Михаил Гундарин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM инициативу, озвученную в Совете Федерации, он пояснил:

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«Говорить о новой волне поборов в связи с законопроектом (довольно отдаленным, кстати) пока не стоит. Государство, конечно, не прочь с нас снять и 100 рублей, но тут не про это. А про борьбу с серым импортом. Каждый, наверное, заказывал телефон на китайском ресурсе. (Я вот заказывал). Многие покупали те же айфоны за границей, для себя или друзей. А ещё есть огромное количество точек, офлайн и онлайн, где торгуют дешевыми аппаратами, или копиями, или контрабандой. Все они избежали регистрации, а значит, хотя бы теоретически, могут ускользнуть из поля зрения властей. Непорядок, вот его и устраняют. Ну, а 100 рублей — уж заодно. Курс на тотальный контроль вполне очевиден, здесь ещё мелочи по сравнению с многим другим. Да и сотки уж давно не жалко. Вздыхаем и раскошеливаемся».

Как уже сообщало ИА REGNUM, законопроект о платной регистрации всех устройств, имеющих выход в интернет (от мобильных телефонов и ноутбуков до счётчиков ЖКХ), разработала с группой парламентариев заместитель главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмила Бокова.

По мнению авторов законопроекта, такие меры помогут решить проблему кражи телефонов и предотвратить ввоз контрафактных мобильных устройств.