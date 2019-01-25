Калуга, 25 января, 2019, 11:49 — ИА Регнум. В 2018 году специалистами Управления Россельхознадзора по Калужской области в контрольно-надзорных мероприятий было выявлено 1153 нарушения законодательства РФ на площади 57,2 тыс. га. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства 25 января, всего за отчётный период в сфере государственного земельного надзора было проведено 1187 контрольно-надзорных мероприятий на общей площади 77,5 тыс. га, рассмотрено 550 материалов, полученных из других контролирующих органов и 129 обращений граждан.

Rsn.kaluga.ru

Читайте также: В Калужской области на 1,5 млн оштрафовали предприятия, уродующие реки

По фактам выявленных нарушений специалистами управления составлено 868 протоколов об административных правонарушениях, выдано 203 предписания об устранении выявленных нарушений, выдано 85 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

В результате было вынесено 525 постановлений о привлечении виновных лиц к административной ответственности. Наложено 727 административных штрафов на общую сумму 29 млн 570 тыс. рублей, взыскано штрафов на сумму 12 млн 631 тыс. рублей.

Ранее по теме: В Калуге оштрафовали замминистра природных ресурсов на 5 тыс. рублей

В результате исполнения предписаний управления в сельскохозяйственный оборот введено 3523 гектара.

Кроме того, за отчётный период было выявлено пять фактов нанесения вреда почве на площади 27,05 га. Ущерб оценили в более чем 252,4 млн рублей. Виновным направлены претензии о возмещении ущерба в добровольном порядке на сумму 227 млн 759 тыс. рублей. В арбитражные суды направлено два исковых заявления о возмещении вреда, нанесённого почве, на сумму 170 млн 522 тыс. рублей.

Фактически в результате работы управления Россельхознадзора по Калужской области возмещено вреда в денежном эквиваленте на сумму 15 млн 86 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, только за первое полугодие 2018 года в Калужской области за загрязнение рек опасными отходами и сброс неочищенных сточных вод было выписано штрафов на сумму порядка 1,5 млн рублей, вынесено 17 предупреждений.