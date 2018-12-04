В Калуге оштрафовали замминистра природных ресурсов на 5 тыс. рублей

Калуга, , 18:14 — REGNUM Калужская межрайонная природоохранная прокуратура по обращению руководителя отделения международной неправительственной некоммерческой организации «Совет Гринпис» провела проверку соблюдения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в министерстве природных ресурсов и экологии области.

Как сообщила сегодня, 4 декабря, корреспонденту ИА REGNUM заместитель калужского межрайонного природоохранного прокурора Наталья Уланова, проверка показала, что в июле 2018 года организация «Совет Гринпис» обратилась в министерство региона, как уполномоченный орган, с заявлением о предоставлении информации по вопросу взаимодействия администрации города Калуги и города Юхнова с Федеральным агентством лесного хозяйства.

Между тем ответ на указанное обращение в установленный законом 30-дневный срок заявителю направлен не был, решение о продлении срока рассмотрения обращения в установленном порядке также не принималось, заявителю не направлялось. Ответ на обращение отделения международной неправительственной некоммерческой организации «Совет Гринпис» был подготовлен и направлен лишь три месяца спустя.

Поскольку вопросы использования, воспроизводства лесов, ведения государственного лесного реестра и рассмотрения обращений граждан по указанным вопросам возложены на заместителя министра, то по постановлению прокуратуры мировым судом замминистра был привлечен к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение установленного законодательством порядка рассмотрения обращений граждан) в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калужской области выявлены факты коррупции в сфере охраны и воспроизводства лесов. Так, Боровским районным судом вынесен приговор в отношении бывшего директора местного лесничества, который был признан виновным в совершении трех преступлений, связанных со взяточничеством в крупном размере. Суд назначил бывшему директору лесничества наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере 6,5 млн рублей.