Сеул, 25 января, 2019, 07:47 — ИА Регнум. В 2018 году продажи табака в Южной Корее упали на 1,5%. Об этом, как передает YTN, сообщили в министерстве стратегии и финансов Республики Корея.

Сигареты

По данным ведомства, в 2018 году на внутреннем рынке было продано 3,47 млрд пачек, что на 1,5% меньше, чем в 2017 году. Известно, что в 2017 году было продано 3,52 млрд пачек.

По сравнению с 2014 годом объем продаж сократился на 20,4%, однако цена на табак выросла на 68,7%

Известно, что продажа табачной продукции в Южной Корее сокращается второй год подряд. Однако количество проданных электронных сигарет выросло в 4 раза до 330 млн единиц. В 2017 году было продано лишь 79 млн электронных сигарет.