Вашингтон, 25 января, 2019, 04:36 — ИА Регнум. Встреча американского президента Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном состоится в ближайшие 60 дней, заявил глава госдепа Майк Помпео, сообщили в пресс-службе ведомства.

White House Дональд Трамп и Ким Чен Ын

О месте переговоров Помпео не сказал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ким Чен Ын получил от Трампа письмо, которое было вручено ему заместителем председателя Трудовой партии Северной Кореи Ким Ён Чхолем после его визита в Вашингтон.