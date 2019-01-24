Москва, 24 января, 2019, 21:47 — ИА Регнум. Доработка законопроектов о наказании за сетевые фейки и оскорбление государственных символов необходима — единогласны представители всех фракций Государственной думы, передает корреспондент ИА REGNUM 24 января.

Государственная дума поддержала в первом чтении два пакета законопроектов. Первый пакет определяет порядок ограничения доступа к интернет-ресурсам, распространяющим информацию, предназначенную для неограниченного круга лиц и выражающей в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, еще один пакет предполагает санкции за распространение фейков.

Дискуссию среди депутатов вызвала широкая трактовка предлагаемых норм, предлагаемыми пакетами инициатив.

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Актуальность инициативы отметил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, по мнению парламентария давно пора остановить распространение ложной информации в интернете.

«Мне вообще непонятно, почему началась возня возле этих законов. Не хватает у нас этого потенциала хорошей агитации. Давайте покажем в нашем зале все оскорбления в адрес президента, премьер-министра, депутата и сенатора, какая наглая нецензурная брань по всей стране. Мы так охаивали царя, чем кончилось? Так охаивали КПСС, чем кончилось? Вы, что, не понимаете, что это защита страны нашей? Многие, может быть, и не слышали эти слова, центральные каналы-то их не передают. Я предлагаю перед обсуждением показать, как по стране, так сказать, какие слова употребляют, так сказать. Слово «вор» это самое лёгкое, остальное всё нецензурная брань тюремной лексики. Второе. Остановить ложную информацию в интернете. В городах Приморья сколько детей вывели на улицы, с магазинов, то есть постоянно ложная информация, заминирование, то есть вызывают панику в стране. И вы хотите, чтобы этого не было запрета, пусть поливают грязью. Фальшивые сайты банковские, люди начинают думать, что это банки, вкладывают деньги», — отметил Жириновский.

Вместе с тем он считает, что «обязательно надо принять закон, который бы предохранял вырастание нового поколения наших граждан в ненависти в собственном государстве, они должны гордиться собственной страной. Топчут русский флаг, не встают под гимн России. Понимаете, это же не шутка. Понимаете? И нам показывают каждый день, дети растут, а русский флаг можно топтать, русское посольство закидали помидорами тухлыми. Этого нельзя допускать».

В свою очередь член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко («Единая Россия») в своем выступлении привел более веские и конкретные аргументы в пользу законопроекта:

«В последнее время мы часто сталкиваемся с осознанным вбросом ложной информации, я прошу зафиксировать это, ложной информации, в первую очередь в социальных сетях и различных мессенджерах. Главная цель — это посеять панику, население буквально терроризируется, особенно в зонах чрезвычайных ситуаций. И цель ещё — создать неразбериху и помешать соответствующим службам работать нормально в зонах ЧС. Кстати, зафиксирован целый ряд случаев, когда массовые фейковые атаки шли на нас из Украины и Грузии, и это действительно так, и это правда. И не «что-то где-то когда-то может быть произойдёт», это происходит здесь и сейчас.

Самый последний пример буквально в начале этой недели, в понедельник. Мэрия Магнитогорска сбилась с ног, опровергая очевидные вбросы, причём массированные фэйковые о том, что заминирована школа, торговый центр и так далее, и так далее. Эти сообщения распространялись через сообщество «Чёрное&Белое.Магнитогорск» «ВКонтакте», на которое подписано, на секундочку, 180 тысяч пользователей. Это не «когда-то и что-то».

Также Евгений Ревенко вспомнил скандальную историю о якобы 300 и более погибших в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в день трагедии украинский пранкер Евгений Вальнов обзванивал кемеровские морги, представляясь сотрудником МЧС, и сообщал о необходимости зарезервировать побольше мешков и помещений для хранения трупов, распространяя информацию о не менее чем 300 погибших в при пожаре в «Зимней вишне».

«А потом это всё подхватывали отдельные блогеры, и пошла волна паники. Это было настоящее глумление», — подчеркнул Евгений Ревенко.

Он призвал к мгновенной реакции на современные вызовы.

«И при сегодняшней жизни, и при сегодняшней скорости распространения информации всё так устроено, что реагировать надо мгновенно. Промедление может стоить нам очень и очень дорого, особенно когда мы говорим о чрезвычайных ситуациях. Именно поэтому авторы предлагают нам дать в руки инструмент. Но кому инструмент? Уважаемые коллеги, только Генеральному прокурору и его заместителям, никакого расширения», — отметил парламентарий.

Коллегу по фракции поддержала член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Баталина, отметив ту составляющую законопроекта, которая посвящена оскорблению чести и достоинства граждан РФ, госсимволов, и подчеркнув, что инициатива не предполагает наказания за конструктивную и корректную критику государственной власти или деятельности отдельных ее представителей.

«Я изучила весь набор претензий к законопроекту, но большинство из них ведь ничего не имеют общего с инициативой, и даже сегодня, когда мои коллеги выступали, они тоже говорили, прямо скажем, совсем не о том, что является предметом концепции этого законопроекта», — высказалась с трибуны Государственной думы Ольга Баталина.

Инициатива не направлена на подавление критики, подчеркнула законодатель.

«Ну посмотрите, вот чего точно нет в законе из того, что к нему сегодня усиленно пытаются приклеить? Законопроект не направлен на подавление критики. Я просто прямо выписала специально из интервью и из выступлений наших оппонентов. Ведь цель критики, вы справедливо, кстати, об этом в зале говорили, цель критики — объективно показать, указать на проблемы. Для чего? Для того чтобы их решить. Но грань между критикой и оскорблениями колоссальная, и как только критика превращается в оскорбления, никакого диалога нет и никакой цели решить проблемы, о которых человек говорит, тоже нет», — указала Баталина.

«Чего ещё нет в законопроекте? В законопроекте нет ограничения свободы слова. Свобода слова в обществе — это не свобода оскорблений, это свобода мнений и высказываний. И у нас нет в Российской Федерации никакого закона о тотальной слежке за гражданами, о чём тоже сегодня говорили коллеги с этой трибуны в Думе. Вот это точно лживое утверждение. Где вы видели закон о тотальной слежке за гражданами в Российской Федерации?» — говорит она.

«Нет в законе преследования критических высказываний о власти. Рассказы о том, а это тоже звучит, что теперь после принятия закона нельзя будет публиковать расследования, информацию о нарушениях на выборах и прочее, ничем как досужими домыслами назвать нельзя», — подчеркнула депутат.

Законопроект не направлен на защиту конкретных представителей власти, заверила Баталина.

«Когда вы не согласны с действием конкретного депутата или чиновника и критикуете его, речь не идёт об обществе, государстве и органах, исполняющих государственную власть как институтах. Действия конкретного человека, разумеется, могут вызывать критику», — согласна депутат Госдумы.

Более того, деятельность органов в целом может вызывать критику, но законопроект не об этом, а об оскорблениях, обратила внимание парламентарий.

«Мы каждый хотим к себе уважительного отношения. Может ли общество, в котором есть такой серьёзный запрос на уважение друг друга, одновременно не уважать общество в целом и оскорблять его, оскорблять государство, частью которого мы являемся, оскорблять Конституцию, государственные символы этого государства? Можем ли мы тогда рассчитывать на то, что в таком обществе будет уважение к личности? И потом, вы знаете, вот такая допустимость и вседозволенность в отношении оскорблений, она ведь имеет очень серьёзные социальные последствия. Потому что, в конечном счёте, когда в обществе нет доверия к государству, государственным органам, которые исполняют жизненно важные задачи для каждого гражданина нашей страны, нет доверия к государственным органам, которые принимают законодательство, значит, нет потом, впоследствии, доверия и к законам, и к решениям, которые принимают эти государственные органы, а значит, возможно и неисполнение ни законов, ни норм морали, ни общественных правил, а это очень опасно, коллеги», — подчеркнула Баталина.

В целом — но только в целом — с концепцией законопроектов согласились и оппозиционные фракции — «Справедливая Россия» и КПРФ. Хотя, соглашаясь с актуальностью законопроектов, как это свойственно, заявить об их поддержке пока воздержались, озвучив ряд своих претензий.

«То, что мы делегируем прокуратуре, возможно, это только первый шаг. Нужно будет делать второй и третий. И я здесь с Евгением Ревенко совершенно согласен, что надо отрабатывать и отрабатывать быстро, промедление здесь просто недопустимо. Поэтому по 13-му вопросу мы поддерживаем, как и по остальным, хотя фракция несколько разделилась», — отметил в своем выступлении член комитета по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак («Справедливая Россия»).

В свою очередь первый заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ) озвучил позицию своих однопартийцев следующим образом:

«Что такое «неприличные формы» — совершенно не ясно. Ведь у нас статья о мелком хулиганстве предполагает ответственность за нецензурную брань, а вот неприличная форма — не ясно. Я должен сказать, что у нас вообще-то очень редко в интернете власть в приличной форме критикуют, а неприличные формы, к сожалению, иногда и на трибуне Госдумы звучат. Это не может влечь какую-то административную ответственность, больше — моральную».

Присутствовавший на обсуждении полномочный представитель правительства Александр Синенко подчеркнул, что правительство РФ поддерживает предложенные к рассмотрению законопроекты.

«Высказанные замечания, на наш взгляд, могут быть устранены ко второму чтению… Информация является уникальным результатом деятельности человеческого общества, и она имеет свои характеристики. Важнейшей характеристикой информации является, конечно же, ее, прежде всего, достоверность. Достоверность принято понимать, как соответствие именно реальным фактам», — подчеркнул Александр Синенко.

«И я напоминаю, что у журналистов есть такое правило, что каждый имеет право на интерпретацию фактов, но никто не имеет права на собственные факты. Вот тот поток ложных новостей, я не очень люблю слово «фейк», а именно ложные недостоверные сведения, они и фактически делают вот этот фон, обратите внимание, в результате которого подрывается доверие даже к достоверным сведениям. И вот, на мой взгляд, именно в этом и состоит наибольшая угроза, когда общество перестает вообще доверять средствам массовой информации, мне кажется, что это наибольшая угроза и обществу и государству», — завершил свое выступление полномочный представитель правительства в Госдуме.

Все четыре законопроекта нашли поддержку в Госдуме. При голосовании по первому пакету законопроектов (запрет распространение фейков) в поддержку базовой инициативы выступили 336 депутатов, 44 проголосовали против, один воздержался, столько же парламентариев поддержали и штрафные санкции — 336 проголосовали «за», 43 против и один воздержался. При голосовании по второму пакету законопроектов (о запрете оскорбления госсимволов) основной законопроект поддержали 332 депутата, 44 проголосовали против, санкции одобрили также 332 парламентария, 42 были против, воздержавшихся не оказалось.