Тбилиси, 24 января, 2019, 19:33 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили положительно оценивает свой первый рабочий визит в Брюссель и заявляет, что она получила от представителей ЕС и НАТО «очень позитивные послания» и обещания углубления сотрудничества.

Иван Шилов ИА REGNUM Саломе Зурабишвили

Об этом Саломе Зурабишвили заявила по окончании своего визита, отметив, что в течение двух дней она провела встречи с высокопоставленными представителями Евросоюза и альянса, которые непосредственно связаны взаимоотношениями и сотрудничеством с Грузией.

«Все были очень благорасположены к Грузии и выразили готовность углубления сотрудничества в очень многих направлениях и сделать очень конкретные шаги», — заявила президент Грузии.

По ее словам, в ходе встреч обсуждалось и состояние безвизового режима между Грузией и ЕС и возникшие в этом вопросе проблемы, но особого акцента на проблемах со стороны лидеров Евросоюза сделано не было.

«Тот факт, что 300 тысяч граждан Грузии воспользовались этим режимом, очень позитивен. Мы знаем, что есть проблемы, но на этих проблемах большого акцента не делалось. Никакой угрозы не было, что этот процесс может прекратиться, но это не значит, что мы не должны работать, это не значит, что население не должно относиться к этому вопросу с большой ответственностью», — заявила в своем комментарии для СМИ Саломе Зурабишвили.

Большую поддержку в ЕС и НАТО выразили Грузии в вопросе территориальной целостности, отметили, что в этом направлении грузинские власти делают правильные шаги.

«В то же время, было выражено беспокойство в связи с закрытием пропускных пунктов. Имеется готовность обсудить этот вопрос в двусторонних отношениях с Россией, чтобы он не был принят как факт, с которым мы примиримся. Мы заявили политику непримирения», — подчеркнула президент Грузии.

Визит и встречи в Брюсселе она закончила участием в заседании комиссии НАТО-Грузия, а до этого встретилась с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Саломе Зурабишвили заверила главу альянса, что избранный Грузией путь европейской и евроатлантической интеграции остается неизменным и что этот путь зафиксирован в новой Конституции, вступившей в силу сразу после ее инаугурации.

«Мы привержены зафиксированному в Конституции Грузии устремлению стать членом ЕС и НАТО, и это устремление останется главным приоритетом внешней политики в течение 6-летнего действия моего президентского мандата», — подчеркнула Зурабишвили.

По ее словам, Грузия доказала, что не только привержена собственным решениям, но и является действенным партнером НАТО.

«Мы порой больше других членов альянса выполняем требования и тратим на оборону 2%, а на модернизацию вооружения 20% (ВВП)», — сообщила Саломе Зурабишвили.

На встрече были рассмотрены дальнейшие перспективы сотрудничества, в том числе проведение совместных с НАТО учений, предстоящий в этом году визит военного комитета НАТО. Стало известно, что Грузию в очередной раз посетит и сам генсек альянса.

Столтенберг, со своей стороны, подтвердил готовность продолжения сотрудничества с тем, чтобы подготовить Грузию к членству в НАТО. Конкретных сроков он не назвал, но призвал Грузию продолжать идти путем реформ и приближаться к стандартам альянса.

Он также подтвердил поддержку территориальной целостности Грузии и призвал Россию отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии и вывести оттуда свои войска.

Напомним, что президент Грузии находилась с первым рабочим визитом в Брюсселе 21−23 января.