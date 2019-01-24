Тверь, 24 января, 2019, 16:29 — ИА Регнум. Около трех миллиардов рублей планируется направить на поддержку бизнеса в рамках реализации нацпроекта в Тверской области. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, 23 января на встрече с предпринимателями Тверской области заявил губернатор Игорь Руденя.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Игорь Руденя встретился с предпринимателями Тверской области

«В этом году началась реализация национальных проектов, определённых майским Указом президента России Владимира Путина. Отдельный нацпроект посвящён малому и среднему предпринимательству. Планируем реализовать пять проектов по данному направлению. На гарантированную поддержку бизнеса предполагается направить порядка 3 млрд рублей», — сказал Игорь Руденя.

Как отмечалось, сегодня в регионе активизирован процесс аудита мер поддержки бизнеса, направленный на повышение эффективности действующих и создание новых инструментов развития. В рамках национального проекта в Твери в 2019 году будет создан Центр «Мой бизнес», который объединит всю инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса: предоставление льготных займов, инвестиций, лизинг, содействие в экспорте, услуги МФЦ и другие направления. На создание центра регион получит 72,7 млн рублей из федерального бюджета.

С 2019 года Фонд развития промышленности, который действует в Тверской области, начнет выдачу займов на проекты по выпуску высокотехнологичной продукции с отсрочкой выплаты основной суммы займа до трех лет. В бюджете области в 2019 году на реализацию проектов при поддержке региональной структуры заложено 48,3 млн рублей, это позволит привлечь 112 млн рублей из федерального Фонда.

Кроме того, в регионе создаются два новых технопарка «Эммаусс» и «Боровлёво-3», на территории которых инвесторам будут предоставляться участки — бесплатно.

Отдельный вопрос, который волнует бизнес региона, — кадровый. С 2019 года в регионе стартует программа модернизации системы профобразования для подготовки специалистов и повышения их компетенции. В Тверской области будет создано 10 производственно-образовательных кластеров: агропромышленный, IT-технологий, машиностроения, лёгкой промышленности, сервиса и туризма, строительства и ЖКХ, транспортно-логистический, медицинский, социокультурный, образования. Внедряется модель обучения, при которой теоретические занятия ведутся параллельно с практикой на производствах. По мнению участников встречи, эта работа должна быть активизирована.

На встрече также обсуждались вопросы развития кооперации, продвижения продукции тверских производителей на российском и мировых рынках, тарифной политики и другие темы.

По данным на конец 2018 года в Тверской области зарегистрировано 52 тыс. 814 субъектов малого и среднего предпринимательства. Главные виды экономической деятельности — оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, транспортировка и хранение, строительство, обрабатывающие производства. Оборот средних и малых предприятий региона по итогам 2018 года составил 340,5 млрд рублей, что на 20 млрд выше показателя 2017 года.