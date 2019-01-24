Астана, 24 января, 2019, 14:54 — ИА Регнум. В 2018 году в результате несчастных случаев на производстве в Казахстане пострадали 1568 человек, что на 6,6% ниже, чем в 2017 году, сообщили 24 января в пресс-службе министерства труда и социальной защиты населения республики.

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В ведомстве отметили, что снижение производственного травматизма удалось достичь за счет комплексных мер, принимаемых в сфере охраны труда.

В 2018 году на производстве погибли 220 человек, что на 9,8% меньше, чем годом ранее. С 2014 года травматизм удалось снизить на 22%.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января 2019 года в министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана заявили, что в республике планируют принять комплексную дорожную карту по снижению травматизма и рабочих мест с вредными условиями труда на 2019−2021 годы.

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