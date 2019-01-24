Москва, 24 января, 2019, 13:45 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла пакет законопроектов, направленных на запрет распространения недостоверной информации под видом достоверной, то есть фейков, передает корреспондент ИА REGNUM 24 января. Вводится административная ответственность и для блогеров.

Цитата из м/ф «Чиполлино» реж Борис Дёжкин. 1961. СССР Всех наказать

Речь идет о распространении информации, которая создает угрозу жизни и (или) здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, наступления иных тяжких последствий. Предусмотрен процесс блокировки ресурса, распространяющему фейки, — даются сутки провайдеру.

Поправки в КоАП предполагают и штрафные санкции: для граждан — в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юрлиц — от 400 тыс. до 1 млн. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.

Изменения связывают с ситуацией вокруг теракта в Санкт-Петербурге, трагедии в Магнитогорске, в «Зимней вишне».

«Фактически мы видим, что у нас есть «сетевой терроризм». Я хочу вспомнить, что мы с вами год назад принимали поправки в Уголовный кодекс по поводу телефонного терроризма. Сейчас появился у правоохранителей соответствующий инструмент. Мне кажется, что в данном случае такой инструмент тоже должен быть. Инструмент должен быть качественный, чтобы он сам не «натворил дел», — констатировал глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

«Министерство правды»

В Госдуме в ходе дискуссии звучали опасения, что законопроекты направлены на защиту интересов узкого круга лиц, в частности, будет скрываться информация относительно возможной коррупции среди чиновников.

«Оценочные суждения на подпадают под законы», — ответила на это замечание член Совфеда Людмила Бокова, призвав исходить из контекста, как подается та или иная информация.

Парламентарии оппозиционных фракций — КПРФ и «Справедливой России» выступили против законопроектов.

«Мы идем по пути создания «министерства правды» в лице Роскомнадзора», — озвучил позицию депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный.

Он также призвал бороться не с фейками, а с недоверием людей органам власти.