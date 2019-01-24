Москва, 24 января, 2019, 13:18 — ИА Регнум. Рост нефтяных цен с конца 2018 года исчерпался из-за растущих опасений относительно замедления роста в Китае и мировой экономике. МВФ понизил прогноз по росту мировой экономики в 2019 году во второй раз за три месяца с 3,7% до 3,5%. Это самый слабый показатель за три года, заявил корреспонденту ИА REGNUM валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Фонд предупредил, что новое обострение внешнеторговой напряженности будет означать дальнейшие проблемы для мировой торговли, мирового производства товаров и услуг и, как следствие, для спроса на энергоносители», — пояснил эксперт.

Дополнительным фактором давления на нефть является неожиданный рост запасов сырой нефти в США. За последнюю неделю они выросли сразу на 6,55 млн баррелей при прогнозе их сокращения. Также выявлено и заметное увеличение запасов нефтепродуктов.

«В таких условиях цена североморского сорта Brent может протестировать сегодня, 24 января, или в ближайшие дни уровень $59,85 за баррель», — считает Егоров.

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