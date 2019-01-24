Санкт-Петербург, 24 января, 2019, 13:01 — ИА Регнум. Рост объемов кредитования — не лучший знак для экономики, потому что заемные средства гражданам приходится просто проедать, а не использовать на улучшение качества жизни, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 24 января, председатель правления банка Siab Галина Ванчикова, комментируя итоговые показатели объемов кредитования граждан России в 2018 году.

Габриэль Метсю. Ростовщик и плачущая женщина. 1654

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по данным Объединенного кредитного бюро, объем кредитования граждан в 2018 году вырос на 46% и составил 8,61 трлн рублей. Число выданных кредитов (37,41 млн) выросло на 18%. Средняя сумма кредита составила 230 тыс. рублей.

«В нашей ситуации такие показатели — не лучший знак для экономики. К сожалению, люди занимают потому, что инфляция растет, а реальные доходы не увеличиваются. Заемные средства не приводят к улучшению качества жизни, они просто проедаются.

Раньше мы говорили о том, что из-за падения стоимости рубля дорожает импортная техника. Теперь при отсутствии реального роста зарплат дорожают услуги, продукты, то, на что люди тратят деньги ежедневно», — отметил Галина Ванчикова.