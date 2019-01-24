Киев, 24 января, 2019, 12:58 — ИА Регнум. Пользователи сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко, который, фотографируясь со спикером израильского парламента Юлием Эдельштейном, забыл поправить пиджак. Украинский общественный деятель Татьяна Монтян в своем Telegram написала, что Порошенко «заправил пиджак в трусы».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

Другие представители сетевого сообщества предположили, что Порошенко «покусал Саакашвили», который часто появлялся на публике в неряшливом виде. Часть интернет-аудитории обвинила присутствовавшую на фото супругу украинского лидера в том, что она не следит за мужем.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января стало известно, что иерусалимский патриарх Феофил III отказался встречаться с прибывшим в Израиль президентом Украины Петром Порошенко.

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