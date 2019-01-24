Сеул, 24 января, 2019, 16:55 — ИА Регнум. Согласно информационному источнику, Комиссия по коммуникации Korea Communications Commission провела опрос на тему необходимых предметов для получения информации, в котором приняло участие более 7200 человек страше 13 лет. Об этом сообщает телеканал YTN.

Смартфон

Согласно опросу, люди, возрастная категория которых от 11 до 40, выбрали мобильный телефон в качестве наиболее важного средства для получения информации как в повседневной жизни (57,2%), так и во время стихийных бедствий (64,6%). А люди, возраст которых за 50 выбрали телевизор как источник получения информации в повседневной жизни и мобильный телефон во время стихийных бедствий.

Кроме того, было подсчитано время использования каждого средства получения информации: просмотр телевизора составил в среднем 2 часа 47 минут в день, смартфон — 1 час 36 минут, радио — 14 минут. Кроме того, количество пожилых людей, которым за 60 и которые пользуются мобильным телефоном увеличилось до 80,3%.

Однако 55,2% опрошенных сообщили, что при просмотре телевизора также пользуются и другими средствами для получения дополнительной информации. В частности, причинами использования других средств получения информации стали: соцсети (61,4%), привычка (44,3%), поиск другой информации (29,8%)

Кроме того, процент людей, которые пользуются услугами онлайн-TV, увеличилось до 42%.