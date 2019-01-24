Москва, 24 января, 2019, 11:48 — ИА Регнум. Посольство США в Венесуэле является главным координатором и штабом проведения государственного переворота в Боливарианской Республике. К пониманию данного факта приводит не только мгновенное признание официальным Вашингтоном, а также Канадой, Аргентиной, Бразилией, Колумбией, Парагваем, Перу, Чили и Эквадором оппозиционного политика Хуана Гуайдо главой Венесуэлы. Прежде всего, это отказ США от разрыва дипломатических отношений с официальным Каракасом, так как такой ход событий не входит в планы организаторов переворота, серьезным образом осложняет их действия по свержению президента Николаса Мадуро и приведению к власти проамериканского ставленника и установления в стране прозападного и, прежде всего, антироссийского режима, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Волчина

«Однако в создавшихся условиях надо признать, что решение нынешнего венесуэльского лидера разорвать дипломатические отношения с США и выслать американских дипломатов может оказаться несколько запоздалым. Официальный Вашингтон уже дал команду своему послу в Каракасе оставаться на месте и дальше осуществлять координацию действий всех проамериканских сил в этой стране. Будет усилена охрана посольства США. Поэтому теперь выслать американских дипломатов, не прибегая к вооруженной силе, для Николаса Мадуро, становится попросту невозможным», — пояснил эксперт.

По его мнению, подобный сценарий действий приведет уже к открытой агрессии США против Венесуэлы, охваченной в настоящее время, по сути, гражданской войной. То есть на наших глазах сейчас происходит попытка официального Вашингтона ликвидировать еще одного союзника России в мире, и прежде всего в Латинской Америке. При этом стоит обратить внимание, что впервые такая попытка происходит под руководством Трампа, прокручивается всё тот же «цветной» сценарий.

«И всё же у Николаса Мадуро еще есть возможности, силы и средства, а также союзники всё в той же Латинской Америке, чтобы удержать власть в стране и обеспечить в ней конституционный порядок. Россия не останется безучастной в этой ситуации. Помощь официальному Каракасу со стороны официальной Москвы, скорее всего, уже оказывается», — высказал свое мнение Перенджиев.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что президент Венесуэлы Николас Мадуро поручил главе МИД страны пересмотреть политику в отношении США после заявления американского вице-президента Майка Пенса.

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