Нью-Йорк, США, 24 января, 2019, 11:08 — ИА Регнум. Во вторник, 22 января, сенат штата Нью-Йорк принял Закон о репродуктивном здоровье, который допускает аборты на самом позднем сроке до рождения ребенка, сообщает The Washington Examiner.

Цитата из Twitter губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо «Акт о репродуктивном здоровое» теперь закон. Поздравляю всех!

Формулировка, позволяющая прервать беременность на любом сроке, состоит в словах «когда аборт необходим для защиты жизни или здоровья пациента», причем формулировка настолько всеобъемлющая, что даже на юридическом языке защита здоровья пациента может означать что угодно.

Принятие вероятного самого либерального закона об абортах во всех США было отпраздновано в Нью-Йорке, как выигрыш Суперкубка: на видео, размещенном в официальном аккаунте нью-йоркской организации планирования семьи, показан сенат штата, визжащий и аплодирующий стоя. В тот же вечер Центр международной торговли 1 загорелся розовым цветом в честь принятия этого законопроекта. Организация «Планируемое родительство» приветствовала это событие словами восхищения, желая такой же «большой победы» всем прочим штатам.

Этот новый закон гарантирует, что Нью-Йорк остается самым прогрессивным из всех штатов в продвижении «репродуктивных прав»; согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, в Нью-Йорке искусственно прерывается примерно каждая третья беременность. Среди чернокожего населения большее число беременностей заканчивается не родами, а абортом.