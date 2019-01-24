Баку, 24 января, 2019, 10:23 — ИА Регнум. Производство автомобилей Peugeot в Нефтчалинском индустриальном парке запускает совместный иранско-азербайджанский автомобильный завод AzerMash-IKCO в середине февраля этого года, заявил председатель правления AzerMash Эмин Ахундов. Об этом сообщает иранское агентство Mehr News.

mintradefer.gov.tm Сборка автомобиля Khazar на конвейере

Новые автомобили получили название «Хазар-Пежо». По словам Ахундова, они будут оснащены автоматической коробкой передач.

На первом этапе будут выпущены две модели автомобиля «Хазар» — Khazar SD и Khazar LD с ценой 16 000 манатов (650,5 тыс. рублей) и 18 000 манатов (698,1 тыс. рублей) соответственно. Завод будет производить 6 000 автомобилей в год — такой объём производства в компании рассчитывают освоить до конца 2019 года. При этом на экспорт будет поставляться 2 000 машин.

Напомним, соглашение между Iran Khodro и AzEuroCar, дочерней компанией AzerMash подписано 6 августа 2016 года. Оно предполагает создание совместного автомобильного завода в индустриальном парке Нефтчала. Общая стоимость проекта оценивается в 14,08 млн долларов. Азербайджан инвестировал 75% средств, а Иран — 25%.