Монтевидео, 24 января, 2019, 10:20 — ИА Регнум. 23 января министерства иностранных дел Уругвая и Мексики опубликовали совместное заявление о ситуации в Венесуэле с призывом к мирному разрешению конфликта. Текст заявления доступен на официальном веб-сайте уругвайского внешнеполитического ведомства.

Флаг Венесуэлы

«Правительства Уругвая и Мексики совместно обращаются с призывом ко всем вовлеченным сторонам, как внутри страны, так и за рубежом, снизить давление и избежать эскалации насилия, которое может усугубить ситуацию», — говорится в тексте.

«Для достижения этой цели оба государства предлагают новый процесс всеобъемлющих и заслуживающих доверия переговоров при полном уважении верховенства закона и прав человека. Правительства Уругвая и Мексики в соответствии с декларациями Организации Объединенных Наций и Европейского союза, а также правительств Испании и Португалии заявляют о своей полной поддержке, приверженности и готовности к совместной работе в интересах стабильности, благополучия и мира венесуэльского народа».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января в Венесуэле произошел государственный переворот. Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента и был признан США и рядом латиноамериканских стран из «группы Лимы». В начале января «группа Лимы» выдвигала ультиматум к президенту Николасу Мадуро с требованием отказаться от вступления в должность президента. Второй президентский срок Мадуро начался 10 января 2019 года.