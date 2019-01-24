Москва, 24 января, 2019, 10:09 — ИА Регнум. 24 января Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова состоится предпоказ спектакля «Суббота, воскресенье, понедельник». Постановку известной пьесы классика итальянского театра Эдуардо де Филиппо осуществил режиссер Лука де Фуско, который у себя в Неаполе руководит труппой Teatro Stabile di Napoli Mercadante. Полноценная премьера назначена на 25 января. Историю большой итальянской семьи со всеми страстями покажут популярные российские Ирина Купченко, Евгений Князев, Леонид Бичевин, Федор Воронцов, Анна Дубровская, Ася Князева, Олег Макаров, Евгений Пилюгин, Виталийс Семеновс, Рубен Симонов, Елена Сотникова, Полина Чернышова, и многие другие.