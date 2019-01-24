Москва, 25 января, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 25 января, в России отмечают Татьянин день, который по совместительству является праздником всех студентов. Официально его утвердили в 2005 году, однако история Дня студента уходит корнями гораздо глубже.

Студенты

25 января 1755 года императрица Елизавета одобрила прошение Ивана Шувалова и подписала указ «Об учреждении Московского университета», ставшего одним из центров русской передовой культуры и общественной мысли в России. С тех пор Татьянин день стал Днем основания Московского университета, а святая мученица Татьяна Крещенская считается покровительницей всех студентов.

Всероссийским праздник стал уже при императоре Николае I, который велел отмечать 25 января как день всех высших учебных заведений в стране. Свой профессиональный праздник студенты всегда отмечали с размахом. Антон Чехов вспоминал, как 25 января 1884 года учащиеся «выпили всё, кроме Москва-реки, и то только потому, что она замерзла». В этот день студентам позволялось многое — даже квартальные и полицейские не трогали подвыпивших молодых людей.

После Октябрьской революции празднование Татьяниного дня отменили. С 1923 года 25 января некоторое время называли Днем пролетарского студенчества, однако единого праздника студентов в СССР не существовало. Традицию отмечать Татьянин день возродили в 1992 году, когда МГУ возглавил Виктор Садовничий.

Сегодня практически в каждом вузе существуют свои традиции, связанные с ним. Так, в МГУ студентов угощают медовухой, которую варят по старинному монастырскому рецепту и настаивают в течение 40 дней. Напиток разливает по кружкам сам ректор. В Белгородском техническом университете проводят Татьянин бал в дореволюционном стиле, в Волгограде — городскую выставку художественных работ, написанных Татьянами, а во Владивостоке заполняют Большую книгу студенческих рекордов.

Между тем история международного Дня студента, который отмечают 17 ноября в том числе в России, далеко не такая праздничная. 28 октября 1939 года чешские студенты и преподаватели вышли на демонстрацию в защиту независимости своего государства. Акцию разогнали войска, убив одного из лидеров — Яна Оплетала. Его похороны превратились в новую антифашистскую акцию, после чего 17 ноября нацистские войска провели штурм Чешского университета, окружили студенческие общежития и отправили более 1,2 тыс. человек в концлагеря. Спустя три года в Лондоне прошла Международная встреча студентов, боровшихся против фашизма, на которой решили отмечать 17 ноября как Всемирный день студентов.