Мадрид, 24 января, 2019, 08:15 — ИА Регнум.

Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель призвал не принимать поспешных решений в отношении государственного переворота в Венесуэле, произошедшего 23 января, передает канал RTVE.

Government of Venezuela Николас Мадуро

На форуме, посвященном будущему Европейского союза (ЕС), министру был задан прямой вопрос о признании Испанией венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо новым главой южноамериканского государства.

«Нельзя принимать решений сгоряча, не будучи должным образом информированными», — ответил Боррель. По его словам, в этом вопросе Испания «не собирается следовать слепо ни за кем. Ни за кем!»

В то же время он подчеркнул, что в этом вопросе важно «сохранить единство действий» стран ЕС, поэтому необходимо провести срочные переговоры глав внешнеполитических ведомств.

Тем временем испанская оппозиционная Народная партия призвала власти признать Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

«Мы требуем, чтобы [глава правительства Испании Педро] Санчес признал Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы, как это сделали ведущие мировые державы. Диктатор [Николас]Мадуро узурпировал власть ценой страданий и жестоких репрессий венесуэльцев и должен немедленно покинуть правительство», — написал в Twitter лидер Народной партии Пабло Касадо.

Как сообщало ИА REGNUM, во второй половине 2018 года пришедшие к власти в Испании социалисты смягчили риторику в отношении Венесуэлы. Премьер-министр Испании совершил визит в придерживающуюся доктрины «социализма XXI века» Боливию и первый за более чем 30 лет визит на Кубу.