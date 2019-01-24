Москва, 24 января, 2019, 08:06 — ИА Регнум. Центробанк РФ изучает возможность перехода на национальные рейтинги для оценки рисков при расчёте капитала кредитных организаций. Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Василий Поздышев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

При этом он отметил, что такое предположение имеет ряд плюсов, однако есть и минусы. В Числе последних Поздышев назвал несопоставимость международной шкалы напрямую с национальной. Это дает повод усомниться в том, что такой переход позволит банкам сэкономить капитал. Кроме того, при таком подходе будет ущемлён малый и средний бизнес, у которого рейтингов нет.

Поэтому ЦБ намерен предложить российским банкам альтернативный подход к оценке кредитных рисков вместо использования рейтингов.

«По нашим предварительным оценкам, разрабатываемый Банком России альтернативный подход к оценке кредитного риска может дать лучшую возможность кредитования широкого круга российских предприятий, чем подход, основанный на рейтингах», — приводит пресс-служба регулятора слова зампреда Банка России.

Напомним, ранее глава ВТБ Андрей Костин выступил с предложением заменить применение международных рейтингов для оценки рисков заёмщиков при расчёте капитала банков на рейтинги национальных агентств. По его словам, «это позволит высвободить значительное количество капитала для банков и в то же время создать более справедливую систему учёта капитала».