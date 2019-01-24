Вашингтон, 24 января, 2019, 04:06 — ИА Регнум. Полномочий выгонять американских дипломатов из Венесуэлы у Николаса Мадуро нет, говорится в заявлении главы госдепа Майка Помпео.

U.S. Marine Corps Флаг США

Комментируя решение президента Венесуэлы Мадуро разорвать дипломатические отношения с Вашингтоном, Помпео заявил, что Мадуро — не президент, а потому подобное решение вне его компетенции.

Вашингтон, отмечает госсекретарь, будет вести диалог не с Мадуро, а с так называемым и. о. президента Венесуэлы («самоназначенным» и поддержанным США) Хуаном Гуайдо.

Напомним, 23 января глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Гуайдо объявил, что он теперь исполняет обязанности президента страны. Это заявление поддержали в Вашингтоне, после чего Мадуро дал американским дипломатам 72 часа на выезд из страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гуайдо со своей стороны заявил, что он как и.о. президента не намерен прерывать отношений с США. При этом он сказал про себя и венесуэльцев: «Мы — это суверенная нация».