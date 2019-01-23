Давос, Швейцария, 24 января, 2019, 02:48 — ИА Регнум. Развитие украинский экономики обсудили президент этой страны Петр Порошенко и глава МВФ Кристин Лагард на Всемирной экономическом форуме в Давосе, сообщили в пресс-службе главы Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM МВФ и Украина

Порошенко и Лагард обговорили сотрудничество Киева и МВФ и планы по реализации программы «Стенд-бай».

"Президент Украины и директор-распорядитель МВФ обсудили перспективы экономического роста Украины в 2019 году, — сообщили в пресс-службе. — Так, было подчеркнуто, что дефицит государственного бюджета, инфляция, золотовалютные резервы соответствуют параметрам, предусмотренным документами сотрудничества с МВФ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Киев должен, в соответствии с планами МВФ, повысить цену на газ для населения: с мая она должна достичь 9,7−9,8 грн за куб. м (то есть вырасти на 15%). Есть и другие требования, в частности касающиеся судебной системы.