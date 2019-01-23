Лондон, 24 января, 2019, 01:05 — ИА Регнум. В британской столице Лондоне в галерее Саатчи открылась ретроспективная выставка творчества Зураба Церетели, сообщает телеканал «Культура».

Valerij Ledenev Зураб Церетели

Выставка приурочена к 85-летнему юбилею Церетели, отметившего свой день рождения 4 января. В экспозиции представлены около 100 картин, скульптур, эмалей, книг с рисунками, которые были созданы художником. Также посетители выставки смогут увидеть архивные фильмы, посвященные его жизни.

Выставка организована независимым художественным консультантом и куратором Эрве Микаэловым. На открытии выставки присутствовал посол России в Лондоне, который заявил, что планирует пригласить на выставку дипломатов из других посольств.