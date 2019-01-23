Каракас, 23 января, 2019, 23:59 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений между Каракасом и Вашингтоном после того, как президент США Дональд Трамп признал лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо временно исполняющим обязанности главы республики, передаёт El Nacional.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мадуро

По словам Мадуро, Соединённые Штаты предприняли попытку совершить государственный переворот в Венесуэле и потому дальнейших дипломатических и политических отношений между двумя странами быть не может.

«Я даю 72 часа дипломатическому корпусу Соединённых Штатов на то, чтобы покинуть территорию страны», — заявил президент Венесуэлы.

Мадуро также заявил, что спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо, объявивший себя главой государства, не является конституционным президентом.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Дональд Трамп заявил о готовности работать с Хуаном Гуаидо как с переходным президентом Венесуэлы. Он также пообещал направить всю экономическую и политическую мощь США на «восстановление демократии» в Венесуэле.

В свою очередь, госдепартамент США призвал Николаса Мадуро «сложить полномочия в пользу законного лидера».

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