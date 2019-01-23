Москва, 23 января, 2019, 23:44 — ИА Регнум. В Москве вечером 23 января протестующие привезли к месту строительства высотного дома в районе Раменки бронетехнику. Трансляцию на YouTube ведёт канал «Другое мнение».

karel291 Раменки

Местные жители называют технику БТР, хотя внешне автомобиль, имеющий камуфляжную окраску, напоминает БРДМ. Машину подвезли на грузовике, спустили на асфальт и припарковали напротив въезда на стройку. Там украсили триколором и растяжкой «Сила в правде», использовавшейся ранее на митинге.

Посмотреть на гостью из-за ворот стройки выглянула охрана, однако увидев нацеленные на себя видеокамеры, скрылась за ограждением.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января в Раменках прошёл митинг против строительства дома по адресу: Мичуринский проспект, 30Б. Акция протеста была согласована с властями и собрала несколько сотен участников.

«Я вижу, что борьба за нормальный быт, нормальную жизнь в этом микрорайоне переходит в военные действия», — прокомментировал события один из выступавших, депутат Госдумы Валерий Рашкин. Как выяснилось, он проживает неподалёку от места конфликта.

Напомним, местные жители ведут круглосуточное дежурство у ворот стройки.