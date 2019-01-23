Москва, 23 января, 2019, 22:14 — ИА Регнум. В Кремле завершились переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который находится в России с рабочим визитом. Об этом сегодня, 23 января, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

В ходе встречи лидеры России и Турции обсудили все ключевые сферы сотрудничества между двумя странами.

Президент Путин отметил, что товарооборот за 10 месяцев 2018 года между Россией и Турцией вырос больше, чем за весь предыдущий год.

«Количество российских туристов в прошлом году в Турции выросло сразу на 30 процентов, достигнув рекордной цифры — шесть миллионов человек», — подчеркнул Путин.

Также Путин напомнил, что Россия и Турция занимаются вопросами региональной безопасности, а также активно сотрудничают на сирийском направлении.

Эрдоган, в свою очередь, отметил, что в 2018 году у него было четыре встречи с Путиным, а сегодняшняя встреча является первой в 2019 году.

«Действительно, во многих сферах — это касается культурной, военной, торговой, — во всех сферах есть развитие наших отношений», — констатировал Эрдоган.