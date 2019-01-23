Переговоры Владимира Путина и Реджепа Эрдогана завершились в Кремле
Москва, 23 января, 2019, 22:14 — ИА Регнум. В Кремле завершились переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который находится в России с рабочим визитом. Об этом сегодня, 23 января, сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе встречи лидеры России и Турции обсудили все ключевые сферы сотрудничества между двумя странами.
Президент Путин отметил, что товарооборот за 10 месяцев 2018 года между Россией и Турцией вырос больше, чем за весь предыдущий год.
«Количество российских туристов в прошлом году в Турции выросло сразу на 30 процентов, достигнув рекордной цифры — шесть миллионов человек», — подчеркнул Путин.
Также Путин напомнил, что Россия и Турция занимаются вопросами региональной безопасности, а также активно сотрудничают на сирийском направлении.
Эрдоган, в свою очередь, отметил, что в 2018 году у него было четыре встречи с Путиным, а сегодняшняя встреча является первой в 2019 году.
«Действительно, во многих сферах — это касается культурной, военной, торговой, — во всех сферах есть развитие наших отношений», — констатировал Эрдоган.