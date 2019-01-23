Екатеринбург, 23 января, 2019, 22:05 — ИА Регнум. Спасённая в горах Северного Урала туристка Елена О. вечером 23 января поступила в больницу №40 Екатеринбурга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в медицинском учреждении.

Мефодий Захаревич. Консилиум

По информации медиков, сейчас женщина 1988 года рождения находится в реанимации ожогового центра. Врач — ожоговый хирург Раяс Каримов отмечает, что у неё обморожены обе стопы и нижняя треть голеней. Обморожение четвёртой степени. При этом пальцы рук поражены чуть слабее.

В данный момент речь идёт о том, чтобы сохранить ей жизнь. Женщина находится в медикаментозном сне и на искусственной вентиляции легких. После всестороннего обследования её начнут готовить к операции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, две туристки пропали в Карпинском городском округе 19 января. Они отбились от своей тургруппы. Искали их почти трое суток. Сами женщины дважды дозванивались по номеру МЧС «112».

Нашли их лишь 22 января. Одна из туристок, 35-летняя Елена П., к тому времени погибла от переохлаждения.